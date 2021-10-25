https://ria.ru/20211025/soveschanie-1756096638.html
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами - РИА Новости, 25.10.2021
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:05
2021-10-25T12:05
2021-10-25T12:05
политика
правительство рф
михаил мишустин
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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами
LIVE: Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами
2021-10-25T12:05
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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политика, правительство рф, михаил мишустин, видео
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.
2021-10-25T12:05
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PT5M30S
Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами.