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Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества с Россией
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 25.10.2021
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества с Россией
Важную роль в сотрудничестве РФ и Германии будут играть вопросы защиты климата, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:24
2021-10-25T09:24
в мире
германия
геза андреас фон гайр
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Важную роль в сотрудничестве РФ и Германии будут играть вопросы защиты климата, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата, сотрудничество будет распространяться также на другие области, которые являются смежными. Это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра. Это те направления, которые будут нас объединять в научной сфере", - сказал дипломат.Он добавил, что решение руководителей России и Германии провозгласить Год экономики и устойчивого развития "было очень мудрым"."Я думаю, что наши страны - как Россия, так и Германия - могут внести большой вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отметил посол.
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в мире, германия, геза андреас фон гайр, россия
09:24 25.10.2021
 
Немецкий посол оценил перспективы сотрудничества с Россией

Посол Геза Андреас фон Гайр: важным направлением сотрудничества с Россией будет климат

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Германии в России Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Важную роль в сотрудничестве РФ и Германии будут играть вопросы защиты климата, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"Что касается научного сотрудничества, важную роль будут играть вопросы защиты климата, сотрудничество будет распространяться также на другие области, которые являются смежными. Это инфраструктурная политика, социальная сфера, социальные науки, науки гуманитарного спектра. Это те направления, которые будут нас объединять в научной сфере", - сказал дипломат.
Он добавил, что решение руководителей России и Германии провозгласить Год экономики и устойчивого развития "было очень мудрым".
"Я думаю, что наши страны - как Россия, так и Германия - могут внести большой вклад в европейскую систему решения тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - отметил посол.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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