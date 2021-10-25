https://ria.ru/20211025/sng-1756149739.html

Эксперт оценил узбекско-российское взаимодействие после победы Мирзиеева

Эксперт оценил узбекско-российское взаимодействие после победы Мирзиеева - РИА Новости, 25.10.2021

Эксперт оценил узбекско-российское взаимодействие после победы Мирзиеева

Отношения между Узбекистаном и Россией во всех сферах взаимодействия будут только развиваться и укрепляться после второй победы на выборах президента... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:36

2021-10-25T15:36

2021-10-25T16:01

узбекистан

снг

шавкат мирзиеев

россия

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ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Отношения между Узбекистаном и Россией во всех сферах взаимодействия будут только развиваться и укрепляться после второй победы на выборах президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, считает директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.По данным ЦИК Узбекистана, победу на прошедших в воскресенье в Узбекистане президентских выборах, набрав 80,1% голосов, одержал действующий глава государства Мирзиеев."Когда мы размышляем, каковы будут перспективы узбекско-российских отношений, однозначно эти отношения будут развиваться и углубляться", - сказал РИА Новости Эргашев, отвечая на вопрос о перспективах двустороннего сотрудничества после победы на выборах Мирзиеева.Эксперт отметил, что еще в первый срок президентства Мирзиеева отношения Узбекистана с РФ перешли на новый, более высокий этап развития и углубились по всем направлениям и отраслям. В частности, на новый качественный уровень вышли отношения в сфере экономики: от экспортно-импортных поставок до серьезных проектов с инвестированием большого российского капитала.Эргашев не исключил, что визит президента Узбекистана в РФ в ноябре станет первым официальным визитом Мирзиеева после его инаугурации на второй срок. "Этот визит очень давно готовится, (как и) очень серьезный пакет документов, которые будут касаться большинства спектров сотрудничества между двумя странами", - считает эксперт."Усиление угроз на южном направлении, связанных с ситуацией в Афганистане, еще более укрепляют военно-политическое сотрудничество Узбекистана с Россией", - считает Эргашев.Он напомнил, что Россия для Узбекистана является основным поставщиком вооружения и военного оборудования. "И на этом треке узбекско-российское взаимодействие будет только углубляться", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20211007/uzbekistan-1753460531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узбекистан, снг, шавкат мирзиеев, россия