https://ria.ru/20211025/snbo-1756080456.html
В СНБО Украины выступили за жесткую президентскую республику
В СНБО Украины выступили за жесткую президентскую республику - РИА Новости, 25.10.2021
В СНБО Украины выступили за жесткую президентскую республику
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине, считая, что в таком случае... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:23
2021-10-25T10:23
2021-10-25T10:23
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украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику на Украине, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве."У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента. Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - сказал Данилов в интервью изданию "РБК Украина", опубликованном в понедельник.По его мнению, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед."Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил Данилов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
В СНБО Украины выступили за жесткую президентскую республику
Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за жесткую президентскую республику
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов
выступил за жесткую президентскую республику на Украине
, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве.
"У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента. Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - сказал Данилов в интервью изданию "РБК Украина", опубликованном в понедельник.
По его мнению, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.
"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - заявил Данилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.