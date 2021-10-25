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В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021
В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
Нерабочие дни с сохранением заработной платы введут в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:33
2021-10-25T23:33
2021-10-25T23:38
распространение коронавируса
общество
смоленская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Нерабочие дни с сохранением заработной платы введут в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщает администрация региона."С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности" после экстренного совещания в региональной администрации", - говорится в сообщении.На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов."Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы", - информирует областная администрация.В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.
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общество, смоленская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
23:33 25.10.2021 (обновлено: 23:38 25.10.2021)
В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Смоленской области введут режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт - РИА Новости.
Нерабочие дни с сохранением заработной платы введут в Смоленской области
с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщает администрация региона.
"С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности" после экстренного совещания в региональной администрации", - говорится в сообщении.
На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов.
"Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы", - информирует областная администрация.
В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.