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В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 25.10.2021

В Смоленской области ужесточили ограничения из-за коронавируса

Нерабочие дни с сохранением заработной платы введут в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:33

2021-10-25T23:33

2021-10-25T23:38

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Нерабочие дни с сохранением заработной платы введут в Смоленской области с 28 октября по 7 ноября, будут закрыты школы, детсады, общепит, салоны красоты, сообщает администрация региона."С 28 октября по 7 ноября на территории Смоленской области устанавливается период нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты. Соответствующие изменения были внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности" после экстренного совещания в региональной администрации", - говорится в сообщении.На этот же период в регионе приостанавливается работа организаций общепита, ряда розничных торговых точек (за исключением аптек, магазинов, реализующих товары первой необходимости), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов."Также в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 28 и 29 октября будут работать дежурные группы", - информирует областная администрация.В период нерабочих дней будет приостановлено и предоставление ряда государственных и иных услуг в региональных госучреждениях, помещениях органов исполнительной власти и МФЦ, уточняют власти.

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, смоленская область, здоровье - общество, коронавирус в россии