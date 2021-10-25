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Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками
Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками - РИА Новости, 25.10.2021
Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками
Прокуратура проверит качество питания в школе города Вольск Саратовской области после сообщения, что в столовой детям давали суп с жуками, сообщило надзорное... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:51
2021-10-25T23:51
происшествия
вольск
саратовская область
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит качество питания в школе города Вольск Саратовской области после сообщения, что в столовой детям давали суп с жуками, сообщило надзорное ведомство.Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе №3 Вольска в понедельник якобы давали детям суп с жуками. К сообщению приложены фотографии, на которых запечатлено, как в тарелке супа плавает жук.Отмечается, что в ходе проверки оценят качество оказываемых услуг питания, соблюдение порядка поставки продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечение контроля за поступающей и готовой продукцией, исполнение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков в школе.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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происшествия, вольск, саратовская область
23:51 25.10.2021
 
Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками

Прокуратура проверит школу №3 в Вольске после сообщения о супе с жуками

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит качество питания в школе города Вольск Саратовской области после сообщения, что в столовой детям давали суп с жуками, сообщило надзорное ведомство.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе №3 Вольска в понедельник якобы давали детям суп с жуками. К сообщению приложены фотографии, на которых запечатлено, как в тарелке супа плавает жук.
"Прокуратурой по публикации в социальной сети организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в сфере организации питания детей в МОУ "СОШ №3 города Вольска Саратовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки оценят качество оказываемых услуг питания, соблюдение порядка поставки продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечение контроля за поступающей и готовой продукцией, исполнение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков в школе.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
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