https://ria.ru/20211025/shkola-1756225806.html

Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками

Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками - РИА Новости, 25.10.2021

Прокуратура проверит саратовскую школу после сообщений о супе с жуками

Прокуратура проверит качество питания в школе города Вольск Саратовской области после сообщения, что в столовой детям давали суп с жуками, сообщило надзорное... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:51

2021-10-25T23:51

2021-10-25T23:51

происшествия

вольск

саратовская область

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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит качество питания в школе города Вольск Саратовской области после сообщения, что в столовой детям давали суп с жуками, сообщило надзорное ведомство.Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе №3 Вольска в понедельник якобы давали детям суп с жуками. К сообщению приложены фотографии, на которых запечатлено, как в тарелке супа плавает жук.Отмечается, что в ходе проверки оценят качество оказываемых услуг питания, соблюдение порядка поставки продуктов, наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечение контроля за поступающей и готовой продукцией, исполнение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков в школе.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html

вольск

саратовская область

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происшествия, вольск, саратовская область