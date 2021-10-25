https://ria.ru/20211025/sertifikat-1756098443.html

Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации

Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021

Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам ввести допуск на посещение отдельных организаций по документу, подтверждающему вакцинацию против... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:43

2021-10-25T11:43

2021-10-25T11:43

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам ввести допуск на посещение отдельных организаций по документу, подтверждающему вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение допуска на посещение гражданами отдельных организаций (по перечню, установленному правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) только при наличии документа, в том числе в электронном виде, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, необходим медицинский документ, подтверждающий их наличие, заверенное лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее, чем за 72 часа.Доклад необходимо сделать до 15 ноября 2021 года, далее докладывать ежемесячно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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