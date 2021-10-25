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https://ria.ru/20211025/sertifikat-1756098443.html
Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации
Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации - РИА Новости, 25.10.2021
Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам ввести допуск на посещение отдельных организаций по документу, подтверждающему вакцинацию против... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:43
2021-10-25T11:43
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам ввести допуск на посещение отдельных организаций по документу, подтверждающему вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение допуска на посещение гражданами отдельных организаций (по перечню, установленному правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) только при наличии документа, в том числе в электронном виде, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, необходим медицинский документ, подтверждающий их наличие, заверенное лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее, чем за 72 часа.Доклад необходимо сделать до 15 ноября 2021 года, далее докладывать ежемесячно.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 25.10.2021
 
Путин рекомендовал расширить применение сертификата о вакцинации

Путин рекомендовал допускать посещение отдельных организаций по сертификату о вакцинации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам ввести допуск на посещение отдельных организаций по документу, подтверждающему вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание, об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации введение допуска на посещение гражданами отдельных организаций (по перечню, установленному правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) только при наличии документа, в том числе в электронном виде, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, необходим медицинский документ, подтверждающий их наличие, заверенное лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее, чем за 72 часа.
Доклад необходимо сделать до 15 ноября 2021 года, далее докладывать ежемесячно.
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