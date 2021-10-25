Творческая встреча со знаменитым рок-музыкантом Сергеем Галаниным
10 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате со знаменитым российским рок-музыкантом, композитором, поэтом и исполнителем, основателем группы "СерьГа" Сергеем ГАЛАНИНЫМ, приуроченная к его 60-летнему юбилею, отмечаемому 16 ноября.
Задать вопрос
Сергей Галанин – талантливый музыкант, исполнитель и автор песен, творчество которого без преувеличения можно назвать символом эпохи. "Страна чудес", "А что нам надо?", "Дорога в ночь", "Дверь на замке" – песни, ставшие культовыми для нескольких поколений поклонников рок-музыки. В ходе мероприятия музыкант расскажет о своих дальнейших творческих планах.
Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Сергей Галанин – талантливый музыкант, исполнитель и автор песен, творчество которого без преувеличения можно назвать символом эпохи. "Страна чудес", "А что нам надо?", "Дорога в ночь", "Дверь на замке" – песни, ставшие культовыми для нескольких поколений поклонников рок-музыки. В ходе мероприятия музыкант расскажет о своих дальнейших творческих планах.
Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru