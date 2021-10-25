https://ria.ru/20211025/sergey-galanin-1756190715.html

Творческая встреча со знаменитым рок-музыкантом Сергеем Галаниным

Творческая встреча со знаменитым рок-музыкантом Сергеем Галаниным - РИА Новости, 25.10.2021

Творческая встреча со знаменитым рок-музыкантом Сергеем Галаниным

10 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча в онлайн-формате со знаменитым российским рок-музыкантом, композитором, поэтом и исполнителем, основателем группы "СерьГа" Сергеем ГАЛАНИНЫМ, приуроченная к его 60-летнему юбилею, отмечаемому 16 ноября.

2021-10-25T18:18

2021-10-25T18:18

2021-10-25T18:18

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Задать вопросСергей Галанин – талантливый музыкант, исполнитель и автор песен, творчество которого без преувеличения можно назвать символом эпохи. "Страна чудес", "А что нам надо?", "Дорога в ночь", "Дверь на замке" – песни, ставшие культовыми для нескольких поколений поклонников рок-музыки. В ходе мероприятия музыкант расскажет о своих дальнейших творческих планах.Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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