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В СК проверяют сообщение о телах, перепутанных в морге под Саратовом
В СК проверяют сообщение о телах, перепутанных в морге под Саратовом - РИА Новости, 25.10.2021
В СК проверяют сообщение о телах, перепутанных в морге под Саратовом
Следователи вслед за полицией организовали проверку сообщения, что родственникам умершей жительницы города Ртищево Саратовской области в морге выдали тело... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T23:13
2021-10-25T23:13
происшествия
саратовская область
ртищево
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Следователи вслед за полицией организовали проверку сообщения, что родственникам умершей жительницы города Ртищево Саратовской области в морге выдали тело посторонней женщины, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее в региональном главке МВД РИА Новости заявили, что полиция в Ртищево проводит проверку по заявлению местной жительницы 1978 года рождения, что родственникам вместо тела бабушки в морге выдали тело посторонней женщины. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, заявительница указала, что родственники узнали о подмене тела только во время похорон."По данным, размещенным в СМИ, в ходе проведения похорон 82-летней жительницы города Ртищево выяснилось, что для захоронения родственникам было выдано тело другой женщины… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, ртищево, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:13 25.10.2021
 
В СК проверяют сообщение о телах, перепутанных в морге под Саратовом

СК проверяет сообщение о телах, перепутанных в морге под Саратовом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Следователи вслед за полицией организовали проверку сообщения, что родственникам умершей жительницы города Ртищево Саратовской области в морге выдали тело посторонней женщины, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в региональном главке МВД РИА Новости заявили, что полиция в Ртищево проводит проверку по заявлению местной жительницы 1978 года рождения, что родственникам вместо тела бабушки в морге выдали тело посторонней женщины. По словам источника РИА Новости в силовых структурах, заявительница указала, что родственники узнали о подмене тела только во время похорон.
"По данным, размещенным в СМИ, в ходе проведения похорон 82-летней жительницы города Ртищево выяснилось, что для захоронения родственникам было выдано тело другой женщины… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьРтищевоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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