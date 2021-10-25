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Омбудсмен: в Саратове завели уголовное дело на мать, волоком тащившую дочь
Омбудсмен: в Саратове завели уголовное дело на мать, волоком тащившую дочь - РИА Новости, 25.10.2021
Омбудсмен: в Саратове завели уголовное дело на мать, волоком тащившую дочь
Правоохранительные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы после видео, как она за руку волоком тащит восьмилетнюю... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:43
2021-10-25T22:43
происшествия
саратов
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 25 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы после видео, как она за руку волоком тащит восьмилетнюю дочь вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что вечером 16 октября в Саратове у дома 53 по улице Тверская зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком. К сообщению были приложены два видео, на одном из которых женщина в ночное время выходит из подъезда многоквартирного дома и за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице. На другом видео показано, как во дворе дома женщина ругает девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией, девочка сильно плачет и говорит, что больше так не будет. СК, полиция и прокуратура начали проверки."Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", - сказала собеседница агентства. Фигурантке дела грозит до трех лет лишения свободы. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.Загородняя отметила, что намерена встретиться с мамой ребенка и с представителями школы, где обучается девочка. "Есть предварительные данные, что на учетах семья не состояла, благополучная семья. Ситуация на контроле", - добавила детский омбудсмен.Ранее в прокуратуре области отметили, что семья проживает в Энгельсе, является благополучной и ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке видео и поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:43 25.10.2021
 
Омбудсмен: в Саратове завели уголовное дело на мать, волоком тащившую дочь

Омбудсмен: в Саратове завели уголовное дело на мать, волоком тащившую дочь по лестнице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 25 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы после видео, как она за руку волоком тащит восьмилетнюю дочь вниз по лестнице из подъезда многоквартирного дома, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что вечером 16 октября в Саратове у дома 53 по улице Тверская зафиксирован факт жестокого обращения с ребенком. К сообщению были приложены два видео, на одном из которых женщина в ночное время выходит из подъезда многоквартирного дома и за руку волоком тащит ребенка вниз по лестнице. На другом видео показано, как во дворе дома женщина ругает девочку за то, что та забрала у нее деньги и сбежала на два часа, и грозит полицией, девочка сильно плачет и говорит, что больше так не будет. СК, полиция и прокуратура начали проверки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:09
В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
"Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", - сказала собеседница агентства. Фигурантке дела грозит до трех лет лишения свободы. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
Загородняя отметила, что намерена встретиться с мамой ребенка и с представителями школы, где обучается девочка. "Есть предварительные данные, что на учетах семья не состояла, благополучная семья. Ситуация на контроле", - добавила детский омбудсмен.
Ранее в прокуратуре области отметили, что семья проживает в Энгельсе, является благополучной и ранее в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности не попадала. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке видео и поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
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12 октября, 17:58В России
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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