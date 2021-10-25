https://ria.ru/20211025/sakhalin-1756078200.html
В Сахалинской области создадут "Совет отцов"
В Сахалинской области создадут "Совет отцов" - РИА Новости, 25.10.2021
В Сахалинской области создадут "Совет отцов"
"Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, предложил создать в Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:07
2021-10-25T10:07
2021-10-25T10:07
общество
сахалинская область
валерий лимаренко
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт - РИА Новости. "Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, предложил создать в Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко."Предложил создать в Сахалинской области "Совет отцов". Общественная структура призвана укрепить семейные ценности и роль отца в воспитании детей", - написал Лимаренко в своём Telegram-канале.По его словам, появившийся в этом году в России День отца - это "замечательный повод сказать спасибо нашим отцам и подчеркнуть их роль в обществе". Лимаренко считает, что в этом сахалинцы не должны ограничиваться одним днем."Он (совет) объединит самых активных пап региона и будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, способствовать укреплению традиционных ценностей", - отметил глава региона, высказав желание лично возглавить новую организацию.
https://ria.ru/20211017/ottsovstvo-1754711276.html
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общество, сахалинская область, валерий лимаренко, россия
В Сахалинской области создадут "Совет отцов"
В Сахалинской области создадут "Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи