https://ria.ru/20211025/sakhalin-1756078200.html

В Сахалинской области создадут "Совет отцов"

В Сахалинской области создадут "Совет отцов" - РИА Новости, 25.10.2021

В Сахалинской области создадут "Совет отцов"

"Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, предложил создать в Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:07

2021-10-25T10:07

2021-10-25T10:07

общество

сахалинская область

валерий лимаренко

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт - РИА Новости. "Совет отцов", который будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, предложил создать в Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко."Предложил создать в Сахалинской области "Совет отцов". Общественная структура призвана укрепить семейные ценности и роль отца в воспитании детей", - написал Лимаренко в своём Telegram-канале.По его словам, появившийся в этом году в России День отца - это "замечательный повод сказать спасибо нашим отцам и подчеркнуть их роль в обществе". Лимаренко считает, что в этом сахалинцы не должны ограничиваться одним днем."Он (совет) объединит самых активных пап региона и будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, способствовать укреплению традиционных ценностей", - отметил глава региона, высказав желание лично возглавить новую организацию.

https://ria.ru/20211017/ottsovstvo-1754711276.html

сахалинская область

россия

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общество, сахалинская область, валерий лимаренко, россия