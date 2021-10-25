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В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили
В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили - РИА Новости, 25.10.2021
В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили
Вопрос места госпитализации голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили все еще не решен: адвокаты требуют его перевода в частную больницу;... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:42
2021-10-25T15:09
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Вопрос места госпитализации голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили все еще не решен: адвокаты требуют его перевода в частную больницу; глава минюста Рати Брегадзе сообщил, что власти готовы предоставить Саакашвили все необходимые услуги в лечебном учреждении пенитенциарной службы.Саакашвили голодает 25-ый день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Он отметил, что не согласен с позицией представителей омбудсмена Грузии, которые утверждают о дефиците компетентного персонала в тюремной клинике."В клинике должна быть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. Представители народного защитника (омбудсмена - ред.) также заявили, что в 18-ом учреждении (в тюремной клинике - ред.) нет возможности провести эти процедуры. Мы требуем перевода Саакашвили в частную клинику, где о нем позаботятся", - сказал адвокат Давид Садзаглишвили журналистам.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211022/saakashvili-1755850680.html
https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755974941.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:42 25.10.2021 (обновлено: 15:09 25.10.2021)
 
В Грузии не могут договориться о госпитализации Саакашвили

Власти Грузии и адвокаты не могут договориться, куда госпитализировать Саакашвили

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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ТБИЛИСИ, 25 окт - РИА Новости. Вопрос места госпитализации голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили все еще не решен: адвокаты требуют его перевода в частную больницу; глава минюста Рати Брегадзе сообщил, что власти готовы предоставить Саакашвили все необходимые услуги в лечебном учреждении пенитенциарной службы.
Саакашвили голодает 25-ый день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.
"Заключение, сделанное консилиумом и носящее рекомендательный характер, гласит, что если госпитализация будет необходима, то Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную клинику, подчеркиваю, о гражданской клинике речи не было. Врачи пенитенциарной службы готовы принять пациента и оказать всю необходимую помощь", - сказал Брегадзе журналистам.
Он отметил, что не согласен с позицией представителей омбудсмена Грузии, которые утверждают о дефиците компетентного персонала в тюремной клинике.
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"В клинике должна быть возможность проведения магнитно-резонансного исследования, компьютерной томографии и дуплексного сканирования. Представители народного защитника (омбудсмена - ред.) также заявили, что в 18-ом учреждении (в тюремной клинике - ред.) нет возможности провести эти процедуры. Мы требуем перевода Саакашвили в частную клинику, где о нем позаботятся", - сказал адвокат Давид Садзаглишвили журналистам.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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