Онлайн-конференция об углублении интеграции между Россией и Беларусью
27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск на тему: "Беларусь-Россия: подписание Союзных программ как важный вектор углубления интеграции двух государств. Преимущества для граждан и бизнеса".
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Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир ДЖАБАРОВ;
- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮШКОВ.
Участники в Минске:
- член-корреспондент НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;
- доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина НОВИКОВА.
К участию также приглашены сенаторы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
В рамках углубления интеграции Беларуси и России 4 ноября на Высшем Государственном Совете Союзного государства планируется подписание 28 Союзных программ.
Какие двухсторонние перспективы для развития экономики двух государств откроет подписание Союзных программ? Как новые возможности помогут стимулировать бизнес и повлияют на благосостояние граждан? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир ДЖАБАРОВ;
- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮШКОВ.
Участники в Минске:
- член-корреспондент НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;
- доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина НОВИКОВА.
К участию также приглашены сенаторы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
В рамках углубления интеграции Беларуси и России 4 ноября на Высшем Государственном Совете Союзного государства планируется подписание 28 Союзных программ.
Какие двухсторонние перспективы для развития экономики двух государств откроет подписание Союзных программ? Как новые возможности помогут стимулировать бизнес и повлияют на благосостояние граждан? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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