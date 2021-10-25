https://ria.ru/20211025/rossiya-belarus-1756124160.html

Онлайн-конференция об углублении интеграции между Россией и Беларусью

Онлайн-конференция об углублении интеграции между Россией и Беларусью - РИА Новости, 25.10.2021

Онлайн-конференция об углублении интеграции между Россией и Беларусью

27 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Минск на тему: "Беларусь-Россия: подписание Союзных программ как важный вектор углубления интеграции двух государств. Преимущества для граждан и бизнеса".

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:40

2021-10-25T13:40

анонсы

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Задать вопросУчастники в Москве:- первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир ДЖАБАРОВ;- ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮШКОВ.Участники в Минске:- член-корреспондент НАН Беларуси, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;- доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина НОВИКОВА.К участию также приглашены сенаторы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.В рамках углубления интеграции Беларуси и России 4 ноября на Высшем Государственном Совете Союзного государства планируется подписание 28 Союзных программ.Какие двухсторонние перспективы для развития экономики двух государств откроет подписание Союзных программ? Как новые возможности помогут стимулировать бизнес и повлияют на благосостояние граждан? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы