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США допустили роковую ошибку в отношениях с Россией
Foreign Affairs назвал ключевую ошибку США в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.10.2021
США допустили роковую ошибку в отношениях с Россией
Руководство США ошибочно полагает, что на международной арене ему необходимо сконцентрировать внимание на Пекине и надеяться на упадок Москвы. Об этом пишет... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:40
2021-10-25T17:17
в мире
сша
китай
москва
нато
майкл кофман
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Руководство США ошибочно полагает, что на международной арене ему необходимо сконцентрировать внимание на Пекине и надеяться на упадок Москвы. Об этом пишет Foreign Affairs."Вашингтону стоит отказаться от убеждения, что Россия загнана в угол. Ее руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своем регионе и активным игроком в глобальном масштабе", — отмечают авторы Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.По мнению аналитиков, Россия уже не соответствует представлениям американского истеблишмента о ней как о слабой и превращается в "долговечную державу". Ее экономика значительно сильнее, чем кажется, человеческий потенциал заметно улучшился за последние 30 лет. При этом военные технологии всегда были на серьезном уровне, а в сфере ядерных Москва давно стала главным соперником Вашингтона.Также Кофман и Кендалл-Тейлор обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая.Авторы предлагают Вашингтону повысить значение России в своей внешней политике, увеличить военные расходы на противостояние с Москвой, а также сохранить это направление в качестве главного приоритета для НАТО.
https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html
https://ria.ru/20211020/ugroza-1755309541.html
сша
китай
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в мире, сша, китай, москва, нато, майкл кофман, россия
16:40 25.10.2021 (обновлено: 17:17 25.10.2021)
 
Foreign Affairs назвал ключевую ошибку США в отношениях с Россией

Foreign Affairs: США не стоит надеяться, что Россия придет в упадок

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Руководство США ошибочно полагает, что на международной арене ему необходимо сконцентрировать внимание на Пекине и надеяться на упадок Москвы. Об этом пишет Foreign Affairs.
"Вашингтону стоит отказаться от убеждения, что Россия загнана в угол. Ее руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своем регионе и активным игроком в глобальном масштабе", — отмечают авторы Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.
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По мнению аналитиков, Россия уже не соответствует представлениям американского истеблишмента о ней как о слабой и превращается в "долговечную державу". Ее экономика значительно сильнее, чем кажется, человеческий потенциал заметно улучшился за последние 30 лет. При этом военные технологии всегда были на серьезном уровне, а в сфере ядерных Москва давно стала главным соперником Вашингтона.
Также Кофман и Кендалл-Тейлор обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая.

"Их совместное влияние на международной арене может быть намного больше, чем если бы они действовали по отдельности, что приумножит вызовы для США", — подчеркивают они.

Авторы предлагают Вашингтону повысить значение России в своей внешней политике, увеличить военные расходы на противостояние с Москвой, а также сохранить это направление в качестве главного приоритета для НАТО.
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В миреСШАКитайМоскваНАТОМайкл КофманРоссия
 
 
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