https://ria.ru/20211025/rossiya-1756166022.html

США допустили роковую ошибку в отношениях с Россией

Foreign Affairs назвал ключевую ошибку США в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.10.2021

США допустили роковую ошибку в отношениях с Россией

Руководство США ошибочно полагает, что на международной арене ему необходимо сконцентрировать внимание на Пекине и надеяться на упадок Москвы. Об этом пишет... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:40

2021-10-25T16:40

2021-10-25T17:17

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Руководство США ошибочно полагает, что на международной арене ему необходимо сконцентрировать внимание на Пекине и надеяться на упадок Москвы. Об этом пишет Foreign Affairs."Вашингтону стоит отказаться от убеждения, что Россия загнана в угол. Ее руководство не позиционирует себя подобным образом, напротив, Кремль видит себя центром силы в своем регионе и активным игроком в глобальном масштабе", — отмечают авторы Майкл Кофман и Андреа Кендалл-Тейлор.По мнению аналитиков, Россия уже не соответствует представлениям американского истеблишмента о ней как о слабой и превращается в "долговечную державу". Ее экономика значительно сильнее, чем кажется, человеческий потенциал заметно улучшился за последние 30 лет. При этом военные технологии всегда были на серьезном уровне, а в сфере ядерных Москва давно стала главным соперником Вашингтона.Также Кофман и Кендалл-Тейлор обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая.Авторы предлагают Вашингтону повысить значение России в своей внешней политике, увеличить военные расходы на противостояние с Москвой, а также сохранить это направление в качестве главного приоритета для НАТО.

https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html

https://ria.ru/20211020/ugroza-1755309541.html

сша

китай

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, москва, нато, майкл кофман, россия