https://ria.ru/20211025/rosselkhoznadzor-1756192024.html

Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по г. Москве

Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по г. Москве - РИА Новости, 25.10.2021

Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по г. Москве

27 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгения АНТОНОВА, посвященная актуальным вопросам деятельности Управления.

2021-10-25T18:21

2021-10-25T18:21

2021-10-25T18:21

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Задать вопросВ мероприятии также примет участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Владимир МЕНЯКИН.Как осуществляется в регионе профилактика африканской чумы свиней? Насколько часты случаи завоза плодоовощной продукции, зараженной карантинными объектами? По каким основаниям ограничивается ввоз иностранной генно-модифицированной продукции?Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы