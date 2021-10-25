Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по г. Москве
27 октября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгения АНТОНОВА, посвященная актуальным вопросам деятельности Управления.
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В мероприятии также примет участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Владимир МЕНЯКИН.
Как осуществляется в регионе профилактика африканской чумы свиней? Насколько часты случаи завоза плодоовощной продукции, зараженной карантинными объектами? По каким основаниям ограничивается ввоз иностранной генно-модифицированной продукции?
Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примет участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Владимир МЕНЯКИН.
Как осуществляется в регионе профилактика африканской чумы свиней? Насколько часты случаи завоза плодоовощной продукции, зараженной карантинными объектами? По каким основаниям ограничивается ввоз иностранной генно-модифицированной продукции?
Трансляция будет доступна на сайтеи на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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