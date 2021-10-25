https://ria.ru/20211025/rogozin-1756120784.html
Рогозин разрекламировал короткую схему полета на "Союзе"
Рогозин разрекламировал короткую схему полета на "Союзе" - РИА Новости, 25.10.2021
Рогозин разрекламировал короткую схему полета на "Союзе"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае о преимуществах трехчасовой... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:24
2021-10-25T13:24
2021-10-25T13:24
дубай (город)
дмитрий рогозин
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ДУБАЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал на пленарной сессии 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае о преимуществах трехчасовой схемы полета на российском космическом корабле "Союз" к МКС."Если кто-то из вас готов полететь на российском корабле на МКС, обещаю, что даже не успеете испугаться", - заявил Рогозин.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и три пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.Короткие схемы полета позволяют космонавтам быстрее, а значит комфортнее, учитывая небольшие объемы корабля "Союз", долететь до МКС. Кроме того, врачами установлено, что после шестого-седьмого витка (9-10,5 часов) начинаются острые негативные последствия невесомости - тошнота, укачивание. Сокращение времени полета позволяет встретить эти особенности космоса на большой станции, а не в маленьком корабле.Короткие схемы также могут использоваться при сборке пилотируемого комплекса для отлета к Луне и на окололунной орбите.
https://ria.ru/20211017/roskosmos-1754905459.html
https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html
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дубай (город), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), луна, земля
Рогозин разрекламировал короткую схему полета на "Союзе"
Рогозин разрекламировал короткую схему полета на "Союзе": "Даже не успеете испугаться"