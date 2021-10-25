https://ria.ru/20211025/rodnyanskiy-1756213774.html

Роднянский прокомментировал выдвижение фильма "Разжимая кулаки" на "Оскар"

Роднянский прокомментировал выдвижение фильма "Разжимая кулаки" на "Оскар" - РИА Новости, 25.10.2021

Роднянский прокомментировал выдвижение фильма "Разжимая кулаки" на "Оскар"

Выдвижение фильма режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки" на премию Американской киноакадемии "Оскар" от России показывает высокий уровень доверия к картине, РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:02

2021-10-25T21:02

2021-10-25T21:02

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александр роднянский

новости культуры

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выдвижение фильма режиссёра Киры Коваленко "Разжимая кулаки" на премию Американской киноакадемии "Оскар" от России показывает высокий уровень доверия к картине, сообщил РИА Новости режиссёр и четырёхкратный номинант на премию "Оскар" Александр Роднянский."Я очень рад. Во-первых, за Киру - молодую, талантливую энергичную женщину. Ее фильм прекрасно показал себя в международном плане, выиграл очень престижную награду - Гран-при конкурса "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. Этот фильм был на всех главных кинофестивалях мира, от Торонто до Нью-Йорка, получил огромную поддержку от международных коллег и комитетов", - рассказал Роднянский РИА Новости.Режиссёр отметил, что выдвижение фильма на "Оскар" от России показывает, насколько велико доверие к этой картине."Фильм кажется мне очень важным и очень сегодняшним… Картина снята на осетинском языке, что очень необычно, и, как мне кажется, очень эмоционально", - подытожил режиссёр.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Отец "душит" своей любовью дочь, не отпуская ее от себя. Она вынашивает планы побега, но разжать отцовские "объятия" оказывается непросто.

https://ria.ru/20210716/vzglyad-1741626654.html

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александр роднянский, новости культуры, россия