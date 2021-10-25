https://ria.ru/20211025/ritorika-1756114068.html
Муфтий рассказал о националистической риторике на прошедших выборах в Думу
Муфтий рассказал о националистической риторике на прошедших выборах в Думу - РИА Новости, 25.10.2021
Муфтий рассказал о националистической риторике на прошедших выборах в Думу
Некоторые кандидаты в депутаты Госдумы использовали для агитации "темы националистического характера и межрелигиозных отношений" - такие провокаторы не должны... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:50
2021-10-25T12:50
2021-10-25T12:50
религия
госдума рф
лдпр
альбир крганов
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Некоторые кандидаты в депутаты Госдумы использовали для агитации "темы националистического характера и межрелигиозных отношений" - такие провокаторы не должны получать поддержку населения и люди это знают, заявил в понедельник заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.Круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России" приурочен Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября."Некоторые наши претенденты на выборы в Госдуму и на другие (выборные должности – ред.) пытались использовать темы националистического характера и межрелигиозных отношений. Были те, кто обещал, что если вы меня выберете, то в этом населенном пункте не будет храма той или иной конфессии", - сказал Крганов.По его словам, некоторые претенденты на выборные посты также "резко и неэтично высказывались про мигрантов"."Слава Всевышнему, у гражданского общества в России сегодня есть понимание, что такие провокаторы не должны получать поддержки у населения, так оно и случилось", - объяснил муфтий.Он также обратил внимания на заявления и конфликты спортсменов на межнациональной почве. "Какой бы уважаемый ни был выступающий, это нужно пресекать. Закон должен быть равен для всех. Тема тонкая, попустительства быть не должно", - заключил Крганов.
https://ria.ru/20211022/musulmane-1755890890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, лдпр, альбир крганов, россия
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Некоторые кандидаты в депутаты Госдумы
использовали для агитации "темы националистического характера и межрелигиозных отношений" - такие провокаторы не должны получать поддержку населения и люди это знают, заявил в понедельник заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России
муфтий Альбир Крганов
на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР
по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ
- 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР
- 21, "Новые люди" - 13.
Круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России" приурочен Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.
"Некоторые наши претенденты на выборы в Госдуму и на другие (выборные должности – ред.) пытались использовать темы националистического характера и межрелигиозных отношений. Были те, кто обещал, что если вы меня выберете, то в этом населенном пункте не будет храма той или иной конфессии", - сказал Крганов.
По его словам, некоторые претенденты на выборные посты также "резко и неэтично высказывались про мигрантов".
"Слава Всевышнему, у гражданского общества в России сегодня есть понимание, что такие провокаторы не должны получать поддержки у населения, так оно и случилось", - объяснил муфтий.
Он также обратил внимания на заявления и конфликты спортсменов на межнациональной почве. "Какой бы уважаемый ни был выступающий, это нужно пресекать. Закон должен быть равен для всех. Тема тонкая, попустительства быть не должно", - заключил Крганов.