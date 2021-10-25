https://ria.ru/20211025/remont-1756177252.html

Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили

Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили - РИА Новости, 25.10.2021

Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили

Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:27

2021-10-25T17:27

2021-10-25T17:27

нижегородская область

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нижегородская область

городец

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона.Ремонт последнего из четырех участков протяженностью более 6,5 километра завершился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 километров. В нынешнем году отремонтировали еще три участка общей протяженностью более 21 километра в Борском и Городецком районах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги было выделено более 450 миллионов рублей. "Речь идет о части маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. Поэтому мы приняли решение в рамках нацпроекта восстановить дорогу", - рассказал Никитин.Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, что повышает безопасность движения. Комиссия Главного управления автомобильных дорог и Госавтоинспекции приняла в эксплуатацию этот участок без замечаний."В следующем году планируем продолжить ремонт в Борском и Городецком районах: в целом в нормативное состояние будет приведено более 30 километров автодорог", - добавил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html

https://ria.ru/20211019/gospodderzhka-1755273138.html

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городец

нижний новгород

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общество, нижегородская область, городец, нижний новгород, глеб никитин, киров