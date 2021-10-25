https://ria.ru/20211025/remont-1756177252.html
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили - РИА Новости, 25.10.2021
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили
Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:27
2021-10-25T17:27
2021-10-25T17:27
нижегородская область
общество
нижегородская область
городец
нижний новгород
глеб никитин
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона.Ремонт последнего из четырех участков протяженностью более 6,5 километра завершился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 километров. В нынешнем году отремонтировали еще три участка общей протяженностью более 21 километра в Борском и Городецком районах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги было выделено более 450 миллионов рублей. "Речь идет о части маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. Поэтому мы приняли решение в рамках нацпроекта восстановить дорогу", - рассказал Никитин.Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, что повышает безопасность движения. Комиссия Главного управления автомобильных дорог и Госавтоинспекции приняла в эксплуатацию этот участок без замечаний."В следующем году планируем продолжить ремонт в Борском и Городецком районах: в целом в нормативное состояние будет приведено более 30 километров автодорог", - добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html
https://ria.ru/20211019/gospodderzhka-1755273138.html
нижегородская область
городец
нижний новгород
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, городец, нижний новгород, глеб никитин, киров
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили
В Нижегородской области завершили ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово