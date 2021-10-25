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Нижегородская область
https://ria.ru/20211025/remont-1756177252.html
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили - РИА Новости, 25.10.2021
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили
Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:27
2021-10-25T17:27
нижегородская область
общество
нижегородская область
городец
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона.Ремонт последнего из четырех участков протяженностью более 6,5 километра завершился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 километров. В нынешнем году отремонтировали еще три участка общей протяженностью более 21 километра в Борском и Городецком районах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги было выделено более 450 миллионов рублей. "Речь идет о части маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. Поэтому мы приняли решение в рамках нацпроекта восстановить дорогу", - рассказал Никитин.Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, что повышает безопасность движения. Комиссия Главного управления автомобильных дорог и Госавтоинспекции приняла в эксплуатацию этот участок без замечаний."В следующем году планируем продолжить ремонт в Борском и Городецком районах: в целом в нормативное состояние будет приведено более 30 километров автодорог", - добавил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20211020/natsproekt-1755483069.html
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общество, нижегородская область, городец, нижний новгород, глеб никитин, киров
17:27 25.10.2021
 
Ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово завершили

В Нижегородской области завершили ремонт дороги Городец — Зиняки — Кантаурово

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Дорога Городец - Зиняки - Кантаурово в Нижегородской области полностью приведена в нормативное состояние, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ремонт последнего из четырех участков протяженностью более 6,5 километра завершился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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"Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 километров. В нынешнем году отремонтировали еще три участка общей протяженностью более 21 километра в Борском и Городецком районах", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По словам главы региона, в целом за 2020-2021 годы на ремонт этой дороги было выделено более 450 миллионов рублей. "Речь идет о части маршрута, соединяющего сразу три районных центра – Городец, Ковернино и Сокольское – с Нижним Новгородом и трассой на Киров. Здесь довольно плотный поток машин, особенно в выходные дни. Поэтому мы приняли решение в рамках нацпроекта восстановить дорогу", - рассказал Никитин.
Специалисты уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепили щебнем обочины. Разметка нанесена термопластиком со светоотражающими элементами, что повышает безопасность движения. Комиссия Главного управления автомобильных дорог и Госавтоинспекции приняла в эксплуатацию этот участок без замечаний.
"В следующем году планируем продолжить ремонт в Борском и Городецком районах: в целом в нормативное состояние будет приведено более 30 километров автодорог", - добавил губернатор Нижегородской области.
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Нижегородская областьОбществоНижегородская областьГородецНижний НовгородГлеб НикитинКиров
 
 
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