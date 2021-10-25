https://ria.ru/20211025/rakety-1756179436.html
Украину призвали сначала думать, а потом обращаться в адрес России
Украинский политик призвал Киев взвешивать слова, говоря о России - РИА Новости, 25.10.2021
Украину призвали сначала думать, а потом обращаться в адрес России
Киеву следует обдумывать заявления в адрес России, так как они могут ее спровоцировать. Таким мнением с телеканалом "НАШ" поделился советник министра внутренних РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:35
2021-10-25T17:35
2021-10-25T17:35
в мире
украина
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Киеву следует обдумывать заявления в адрес России, так как они могут ее спровоцировать. Таким мнением с телеканалом "НАШ" поделился советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.По его словам, это касается любой темы, а не только недавней угрозы направить ракеты в сторону Москвы."Если ты достал пистолет, ты должен выстрелить", — заключил Тандит.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев работает на своей ракетной программой и в "ближайшее обозримое время" может использовать ее для давления на Кремль.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/ukraina-1756142590.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей арестович
Украинский политик призвал Киев взвешивать слова, говоря о России
Советник МВД Украины Тандит призвал осознанно выбирать выражения в адрес России