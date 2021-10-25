https://ria.ru/20211025/rakety-1756179436.html

Украину призвали сначала думать, а потом обращаться в адрес России

Украинский политик призвал Киев взвешивать слова, говоря о России - РИА Новости, 25.10.2021

Украину призвали сначала думать, а потом обращаться в адрес России

Киеву следует обдумывать заявления в адрес России, так как они могут ее спровоцировать. Таким мнением с телеканалом "НАШ" поделился советник министра внутренних РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:35

2021-10-25T17:35

2021-10-25T17:35

в мире

украина

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Киеву следует обдумывать заявления в адрес России, так как они могут ее спровоцировать. Таким мнением с телеканалом "НАШ" поделился советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.По его словам, это касается любой темы, а не только недавней угрозы направить ракеты в сторону Москвы."Если ты достал пистолет, ты должен выстрелить", — заключил Тандит.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев работает на своей ракетной программой и в "ближайшее обозримое время" может использовать ее для давления на Кремль.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/ukraina-1756142590.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, россия, алексей арестович