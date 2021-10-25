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Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву
Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву - РИА Новости, 25.10.2021
Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, рассказывая о вступлении Киева в НАТО, репарациях и ракетах, "проговорился", что нынешние... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:29
2021-10-25T17:29
2021-10-25T17:29
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владимир джаралла
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алексей арестович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, рассказывая о вступлении Киева в НАТО, репарациях и ракетах, "проговорился", что нынешние украинские власти рассматривают свою страну как плацдарм против России, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.Ранее Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации". Он назвал Россию военным противником. Арестович подчеркнул, что его страна работает над ракетной программой, и допустил, что ракеты могут быть направлены на Москву."Арестович проговорился о важных вещах. Прежде всего, что нынешнее украинское руководство рассматривает свою страну как инструмент против России, плацдарм, с которого будет нанесен удар по нашей стране. И делает это как инструмент НАТО. Вот только НАТО не собирается принимать на себя какие-либо обязательства по отношению к Украине", - сказал РИА Новости Джаралла.По его словам, украинские власти подтверждают свою недоговороспособность и приверженность агрессивным планам.
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в мире, украина, республика крым, нато, владимир джаралла, россия, алексей арестович
Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву
Политолог Джаралла: Арестович проговорился, что Киев хочет стать плацдармом против России