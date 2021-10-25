https://ria.ru/20211025/rakety-1756177811.html

Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву

Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву - РИА Новости, 25.10.2021

Крымский политолог прокомментировал угрозы Киева направить ракеты на Москву

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, рассказывая о вступлении Киева в НАТО, репарациях и ракетах, "проговорился", что нынешние... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:29

2021-10-25T17:29

2021-10-25T17:29

в мире

украина

республика крым

нато

владимир джаралла

россия

алексей арестович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, рассказывая о вступлении Киева в НАТО, репарациях и ракетах, "проговорился", что нынешние украинские власти рассматривают свою страну как плацдарм против России, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.Ранее Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации". Он назвал Россию военным противником. Арестович подчеркнул, что его страна работает над ракетной программой, и допустил, что ракеты могут быть направлены на Москву."Арестович проговорился о важных вещах. Прежде всего, что нынешнее украинское руководство рассматривает свою страну как инструмент против России, плацдарм, с которого будет нанесен удар по нашей стране. И делает это как инструмент НАТО. Вот только НАТО не собирается принимать на себя какие-либо обязательства по отношению к Украине", - сказал РИА Новости Джаралла.По его словам, украинские власти подтверждают свою недоговороспособность и приверженность агрессивным планам.

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украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, нато, владимир джаралла, россия, алексей арестович