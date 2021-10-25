Глава делегации в Вене ответил на угрозы Киева направить ракеты на Москву
Гаврилов: заявления Киева о направленных на Москву ракетах всерьез воспринимать нельзя
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявления Киева о направлении ракет на Москву нельзя воспринимать всерьез, но все-таки стоит готовиться к неожиданным разворотам, заявил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, комментируя заявления пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника главы администрации президента Украины Алексея Арестовича.
Ранее Арестович пригрозил Москве направлением ракет оперативно-тактического уровня в рамках "паритетных действий в ответ на действия России".
"Господин Арестович - это очень интересная личность, вы, наверное, все слышали его выступления... Серьезно относиться к этим заявлениям не нужно... Я думаю, к Арестовичу нужно относиться с усмешкой, человек это несерьезный, но готовиться ко всем возможным неожиданным разворотам", - заявил Гаврилов в эфире "России 24".
Он отметил, что у Украины после СССР остались ракеты, но только "безумный" может их использовать, и они тоже ограничены в радиусе действия. "Они не смогут это сделать, они не дотянут. И если они будут изобретать что-то новое, вы посмотрите историю, завод Малышева танковый, какой завод был, какие танки выпускал. Что на нем за эти 8 лет сделали - три уродца, которые ломаются постоянно, а ими угрожают по Красной площади покататься? Даже не смешно", - добавил Гаврилов.
При этом он подчеркнул, что помочь Украине с деталями для ракет могут "наши любимые партнеры", которые на форуме выказывают поддержку "бредовым высказываниям украинской делегации, на которые даже реагировать невозможно без смеха".