https://ria.ru/20211025/rakety-1756134335.html

Глава делегации в Вене ответил на угрозы Киева направить ракеты на Москву

Глава делегации в Вене ответил на угрозы Киева направить ракеты на Москву - РИА Новости, 25.10.2021

Глава делегации в Вене ответил на угрозы Киева направить ракеты на Москву

Заявления Киева о направлении ракет на Москву нельзя воспринимать всерьез, но все-таки стоит готовиться к неожиданным разворотам, заявил глава делегации РФ на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:25

2021-10-25T14:25

2021-10-25T14:25

в мире

украина

алексей арестович

константин гаврилов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заявления Киева о направлении ракет на Москву нельзя воспринимать всерьез, но все-таки стоит готовиться к неожиданным разворотам, заявил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, комментируя заявления пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника главы администрации президента Украины Алексея Арестовича.Ранее Арестович пригрозил Москве направлением ракет оперативно-тактического уровня в рамках "паритетных действий в ответ на действия России".Он отметил, что у Украины после СССР остались ракеты, но только "безумный" может их использовать, и они тоже ограничены в радиусе действия. "Они не смогут это сделать, они не дотянут. И если они будут изобретать что-то новое, вы посмотрите историю, завод Малышева танковый, какой завод был, какие танки выпускал. Что на нем за эти 8 лет сделали - три уродца, которые ломаются постоянно, а ими угрожают по Красной площади покататься? Даже не смешно", - добавил Гаврилов.При этом он подчеркнул, что помочь Украине с деталями для ракет могут "наши любимые партнеры", которые на форуме выказывают поддержку "бредовым высказываниям украинской делегации, на которые даже реагировать невозможно без смеха".

https://ria.ru/20211025/ugrozy-1756093696.html

украина

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в мире, украина, алексей арестович , константин гаврилов