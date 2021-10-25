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В Хабаровском крае введут систему QR-кодов

В Хабаровском крае введут систему QR-кодов - РИА Новости, 25.10.2021

В Хабаровском крае введут систему QR-кодов

Система QR-кодов поэтапно вводится в Хабаровском крае с 1 ноября, сообщили в понедельник на оперштабе по предотвращению распространения коронавируса. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:53

2021-10-25T09:53

2021-10-25T11:25

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Система QR-кодов поэтапно вводится в Хабаровском крае с 1 ноября, сообщили в понедельник на оперштабе по предотвращению распространения коронавируса."С 1 ноября объекты культуры, спорта, ночных клубов будут работать с ограниченностью наполняемости до 50% и не более 500 человек, будут работать по QR-кодам... Посещение объектов общественного питания, фитнес-центров, а также заселение в гостиницы и хостелы будет осуществляться по предъявлению QR-кода вакцинированного или переболевшего - с 20 ноября", - заявил на оперштабе зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.Кроме того, он предложил перевести на дистанционный режим работы всех работающих граждан старше 60 лет (ранее было 65+), за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса.На пресс-конференции 23 октября, посвященной 83-летию Хабаровского края, губернатор Михаил Дегтярев заявил, что введение в регионе системы QR-кодов "пока не планируется".Кроме того, Никонов на оперштабе сообщил, что с 30 октября по 7 ноября органы исполнительной власти края и подведомственные ему организации, а также муниципальные органы власти, учреждения культуры продолжают работать в полном составе по обычному графику."Для организаций здравоохранения с 1 по 3 ноября полноценные рабочие дни, 5, 6 ноября - работают по режиму субботы, имеется в виду амбулаторно-поликлинические учреждения. Дальше, 7 ноября - рабочий день. Ни плановая, ни экстренная помощь - ничего не останавливается, все работает как положено... Работу детских садов останавливать нельзя. У школьников каникулы продлеваются до 7 ноября включительно", - заключил зампред.По последним данным минздрава края, за время пандемии коронавируса инфекцией в регионе заразились более 91 тысячи жителей (+361 случай за последние сутки), умерли - 886. На лечении находятся более 5,9 тысячи человек, из них 55 тяжелых пациентов, 39 - на искусственной вентиляции легких. В Хабаровском крае развернуто 2132 койки, свободными остаются - 305. Вакцинацию прошли порядка 400 тысяч человек, при населении региона в более 1,3 миллиона жителей.

хабаровский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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