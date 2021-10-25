https://ria.ru/20211025/putin-1756097055.html
Встреча Владимира Путина и главы ФТС Владимира Булавина
Встреча Владимира Путина и главы ФТС Владимира Булавина - РИА Новости, 25.10.2021
Встреча Владимира Путина и главы ФТС Владимира Булавина
Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:52
2021-10-25T13:52
2021-10-25T13:52
политика
владимир путин
владимир булавин
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Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.
РИА Новости
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LIVE: Рабочая встреча Путина с руководителем Федеральной таможенной службы
LIVE: Рабочая встреча Путина с руководителем Федеральной таможенной службы
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, владимир булавин, видео
Встреча Владимира Путина и главы ФТС Владимира Булавина
Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.
2021-10-25T13:52
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PT24M07S
Встреча Владимира Путина и главы ФТС Владимира Булавина
Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.