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В Рязанской области простились с погибшими при пожаре на заводе

В Рязанской области простились с погибшими при пожаре на заводе - РИА Новости, 25.10.2021

В Рязанской области простились с погибшими при пожаре на заводе

Церемония прощания с погибшими при ЧП на территории завода прошла в поселке Лесной Рязанской области, сообщили РИА Новости в администрации Шиловского района. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:36

2021-10-25T14:36

2021-10-25T14:36

происшествия

рязанская область

шиловский район

николай любимов

взрыв на территории рязанского завода

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РЯЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Церемония прощания с погибшими при ЧП на территории завода прошла в поселке Лесной Рязанской области, сообщили РИА Новости в администрации Шиловского района."Двадцать пятого октября, в общерегиональный день траура, состоялась церемония прощания с погибшими в результате взрыва... сотрудниками предприятия ООО "Разряд" в поселке Лесной. Отпевание и прощание состоялись на площади перед МУК "Лесновский Дом культуры", - сообщили журналистам в правительстве Рязанской области.В траурной церемонии принял участие губернатор Николай Любимов, он "выразил самые глубокие соболезнования каждой семье, потерявшей родственников, подчеркнув, что глубоко потрясен случившимся и что региональное правительство обязательно окажет всю возможную помощь и поддержку родным и близким".Также глава региона провел совещание с главой Шиловского район Еленой Синетовой и главой администрации района Владимиром Луканцовым, на котором дал ряд поручений по оказанию конкретной помощи, уточнили в правительстве.В администрации Шиловского района РИА Новости уточнили, что 14 погибших будут похоронены в понедельник, двое - во вторник, еще один - после завершения необходимых экспертиз. Одного из них отправят для похорон в Татарстан.Взрыв и пожар на территории завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек. Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

рязанская область

шиловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью. Видео с камеры наблюдения Камера видеонаблюдения зафиксировала момент начала пожара на заводе под Рязанью. Накануне стало известно, что на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар, жертвами которого стали 17 человек. 2021-10-25T14:36 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязанская область, шиловский район, николай любимов, взрыв на территории рязанского завода