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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211025/proizvodstvo-1756128599.html
Компания КНР локализует в РФ производство smart-счетчиков электроэнергии
Компания КНР локализует в РФ производство smart-счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 25.10.2021
Компания КНР локализует в РФ производство smart-счетчиков электроэнергии
НИИ холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания Shenzhen Kaifa Technology подписали меморандум о полной локализации в России производства... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:03
2021-10-25T14:03
россия-китай: главное
китай
производство
россия
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". НИИ холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания Shenzhen Kaifa Technology подписали меморандум о полной локализации в России производства интеллектуальных счетчиков электроэнергии, пишет портал Elec.ru.Организатором сотрудничества выступил китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь", обеспечивающий сопровождение проектов взаимного трансфера технологий между двумя странами."Взаимодействие нацелено на увеличение объема современных счетчиков электроэнергии на российском рынке, обусловленного возросшей потребностью. Первым шагом этой совместной работы станет адаптация технических решений партнера под российские стандарты, вторым – локализация производства на базе нашего предприятия", – рассказал гендиректор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.Спрос на интеллектуальные счетчики электроэнергии сформировался в 2020 году после вступления в силу документа о модернизации энергетической отрасли России. Данный шаг предполагает замену старых счетчиков на новые "умные" приборы, ключевое отличие которых в дистанционной передаче показаний.Лидирующие позиции по производству таких устройств на мировом рынке сегодня занимает компания Shenzhen Kaifa Technology – новый партнер НИИ "Полюс". Предприятие холдинга "Швабе", в свою очередь, обладает необходимыми компетенциями, а также мощной технической базой для локализации данной продукции в России.
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китай, производство, россия
14:03 25.10.2021
 

Компания КНР локализует в РФ производство smart-счетчиков электроэнергии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗамена счетчиков электроэнергии
Замена счетчиков электроэнергии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". НИИ холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания Shenzhen Kaifa Technology подписали меморандум о полной локализации в России производства интеллектуальных счетчиков электроэнергии, пишет портал Elec.ru.
Организатором сотрудничества выступил китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь", обеспечивающий сопровождение проектов взаимного трансфера технологий между двумя странами.
Люди работают в офисе в Шанхае, Китай - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Россия и Китай готовят проекты по развитию единого сетевого пространства
"Взаимодействие нацелено на увеличение объема современных счетчиков электроэнергии на российском рынке, обусловленного возросшей потребностью. Первым шагом этой совместной работы станет адаптация технических решений партнера под российские стандарты, вторым – локализация производства на базе нашего предприятия", – рассказал гендиректор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов.
Спрос на интеллектуальные счетчики электроэнергии сформировался в 2020 году после вступления в силу документа о модернизации энергетической отрасли России. Данный шаг предполагает замену старых счетчиков на новые "умные" приборы, ключевое отличие которых в дистанционной передаче показаний.
Лидирующие позиции по производству таких устройств на мировом рынке сегодня занимает компания Shenzhen Kaifa Technology – новый партнер НИИ "Полюс". Предприятие холдинга "Швабе", в свою очередь, обладает необходимыми компетенциями, а также мощной технической базой для локализации данной продукции в России.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПроизводствоРоссия
 
 
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