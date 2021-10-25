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Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир
Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир - РИА Новости, 25.10.2021
Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир
Восемь квартир разрушены при взрыве бытового газа на четвертом и пятом этажах жилого дома в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:22
2021-10-25T18:22
2021-10-25T18:28
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восемь квартир разрушены при взрыве бытового газа на четвертом и пятом этажах жилого дома в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Взрывом разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди четверых пострадавших двое детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах
18:22 25.10.2021 (обновлено: 18:28 25.10.2021)
Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир
Взрыв газа в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир на четвертом и пятом этажах