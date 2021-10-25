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Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир

Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир - РИА Новости, 25.10.2021

Взрыв в доме в Набережных Челнах разрушил восемь квартир

Восемь квартир разрушены при взрыве бытового газа на четвертом и пятом этажах жилого дома в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:22

2021-10-25T18:22

2021-10-25T18:28

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Восемь квартир разрушены при взрыве бытового газа на четвертом и пятом этажах жилого дома в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Взрывом разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди четверых пострадавших двое детей.

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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