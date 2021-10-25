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Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах
Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах
Президент Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о ЧП в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, на месте работают экстренные службы, сообщила руководитель... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:11
2021-10-25T18:11
происшествия
набережные челны
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о ЧП в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, на месте работают экстренные службы, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.По данным МЧС, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах в понедельник повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы."Президент проинформирован о случившемся. Экстренные службы, прибывшие на место в оперативном порядке, информируют по мере поступления новых данных", - сказала Галимова журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, набережные челны, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах
Рустама Минниханова проинформировали о взрыве в доме в Набережных Челнах