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Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах

Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Главе Татарстана сообщили о взрыве в доме в Набережных Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о ЧП в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, на месте работают экстренные службы, сообщила руководитель... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

2021-10-25T18:11

происшествия

набережные челны

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о ЧП в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, на месте работают экстренные службы, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.По данным МЧС, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах в понедельник повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы."Президент проинформирован о случившемся. Экстренные службы, прибывшие на место в оперативном порядке, информируют по мере поступления новых данных", - сказала Галимова журналистам.

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)