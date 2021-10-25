https://ria.ru/20211025/programma-1756127947.html

Детская программа о столичной промышленности начинает новый сезон

Детская программа о столичной промышленности начинает новый сезон - РИА Новости, 25.10.2021

Детская программа о столичной промышленности начинает новый сезон

Новый сезон детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!", посвященной московской промышленности, стартует на телеканалах "О!" и "Карусель", сообщает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:00

2021-10-25T14:00

2021-10-25T14:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый сезон детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!", посвященной московской промышленности, стартует на телеканалах "О!" и "Карусель", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Премьерный выпуск нового сезоны покажут на детском познавательном канале "О!" 26 октября и на федеральном канале "Карусель" 30 октября. Герои передачи побывают на ювелирном заводе "Эстет", где украшения делают с помощью 3D-принтера. В дальнейшем программа будет выходить на телеканале "О!" по вторникам в 16.00 мск, а на "Карусели" – по субботам в 12.30 мск."Первые выпуски программы о московских заводах вышли в прошлом октябре. За год мы показали в общей сложности 12 серий, которые посмотрели свыше 15 миллионов человек. Мы видим неподдельный интерес со стороны юной аудитории и продолжаем рассказывать о работе столичных промышленников. Осенью планируем показать шесть серий", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.Так, юным зрителям на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) расскажут, что нужно, чтобы самолет поднялся в воздух, а в НИИ Хлебопекарной промышленности - о том, каким хлебом питаются космонавты. Дети вместе с персонажами телепередачи побывают на производстве плавленых сыров "Карат" и на столичном Щербинском лифтостроительном заводе. Также ребята увидят, как выращиваются полезные овощи и съедобные цветы на Агрохолдинге "Московский", уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211025/promzony-1756071053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, объединенная авиастроительная корпорация (оак)