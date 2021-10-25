https://ria.ru/20211025/produkty-1756148589.html
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 декабря об исключении технической возможности продажи продуктов при незаконном введении в оборот или... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:32
2021-10-25T15:32
2021-10-25T15:32
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 декабря об исключении технической возможности продажи продуктов при незаконном введении в оборот или истечении срока годности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив: ... проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности", - говорится в тексте поручений.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды
Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченных продуктов