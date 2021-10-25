https://ria.ru/20211025/produkty-1756148589.html

Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды

Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил исключить техническую возможность продажи просроченной еды

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 декабря об исключении технической возможности продажи продуктов при незаконном введении в оборот или... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:32

2021-10-25T15:32

2021-10-25T15:32

общество

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 декабря об исключении технической возможности продажи продуктов при незаконном введении в оборот или истечении срока годности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив: ... проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения сроков годности", - говорится в тексте поручений.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, михаил мишустин, россия