https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html

Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате

Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить потребителям доступ к данным о происхождении продуктов в цифровом формате, соответствующий перечень поручений РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:26

2021-10-25T15:26

2021-10-25T15:26

экономика

общество

продукты

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить потребителям доступ к данным о происхождении продуктов в цифровом формате, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции... обеспечив: доступность для потребителей достоверных данных в цифровом формате о происхождении компонентов пищевых продуктов, содержащихся в том числе в государственных информационных системах в области ветеринарии и мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 1 апреля, далее – один раз в полгода, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756104010.html

россия

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2021

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экономика, общество, продукты, владимир путин, михаил мишустин, россия