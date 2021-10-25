https://ria.ru/20211025/produkty-1756147658.html
Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате
Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить потребителям доступ к данным о происхождении продуктов в цифровом формате, соответствующий перечень поручений РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:26
2021-10-25T15:26
2021-10-25T15:26
экономика
общество
продукты
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить потребителям доступ к данным о происхождении продуктов в цифровом формате, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции... обеспечив: доступность для потребителей достоверных данных в цифровом формате о происхождении компонентов пищевых продуктов, содержащихся в том числе в государственных информационных системах в области ветеринарии и мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 1 апреля, далее – один раз в полгода, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, общество, продукты, владимир путин, михаил мишустин, россия
Путин поручил обеспечить доступ к данным о продуктах в цифровом формате
Путин поручил обеспечить потребителям доступ к данным о продуктах в цифровом формате