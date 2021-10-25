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ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов
ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов - РИА Новости, 25.10.2021
ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 декабря проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:21
2021-10-25T15:21
2021-10-25T15:21
общество
владимир путин
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 декабря проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - написано в перечне поручений.Отмечается, что срок выполнения поручения до 31 декабря 2021 года. Ответственным назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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общество, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов
Путин поручил ГП проверить исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов