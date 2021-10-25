https://ria.ru/20211025/produkty-1756146402.html

ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов

ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов - РИА Новости, 25.10.2021

ГП проверит исполнение законов в сфере обеспечения качества продуктов

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 декабря проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:21

2021-10-25T15:21

2021-10-25T15:21

общество

владимир путин

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 31 декабря проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", - написано в перечне поручений.Отмечается, что срок выполнения поручения до 31 декабря 2021 года. Ответственным назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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2021

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общество, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия