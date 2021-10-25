https://ria.ru/20211025/prodovolstvie-1756104010.html
Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2021
Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
Российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране, есть и объективные факторы их роста - инфляционные процессы и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:10
2021-10-25T12:10
2021-10-25T12:10
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране, есть и объективные факторы их роста - инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура, которые нужно принимать как данность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существуют действующие поручения президента кабинету министров, и в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы нацелены на предотвращение скачкообразного повышения (цен)", - сказал Песков журналистам."Но, с другой стороны, есть еще и объективные процессы (повышения цен на продукты - ред.) - это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения". - добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что в этом направлении ведется разновекторная работа в кабмине."Но существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность - я имею ввиду инфляционные процессы", - заключил Песков.
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общество, дмитрий песков, россия
Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
Песков: власти постоянно следят за ценами на продовольствие
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране, есть и объективные факторы их роста - инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура, которые нужно принимать как данность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Существуют действующие поручения президента кабинету министров, и в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы нацелены на предотвращение скачкообразного повышения (цен)", - сказал Песков журналистам.
"Но, с другой стороны, есть еще и объективные процессы (повышения цен на продукты - ред.) - это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, и неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения". - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в этом направлении ведется разновекторная работа в кабмине.
"Но существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность - я имею ввиду инфляционные процессы", - заключил Песков.