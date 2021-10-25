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https://ria.ru/20211025/pozhar-1756145116.html
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней - РИА Новости, 25.10.2021
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней
Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:17
2021-10-25T15:19
распространение коронавируса
происшествия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
природные пожары в россии
внии гочс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми мест отдыха и туризма, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. За счет этого может повыситься рекреационная нагрузка на природные территории страны, что приведет к рискам возникновения природных пожаров", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Отмечается, что на этой неделе прогнозируются очаги природных пожаров на юге Приморского, Хабаровского краев, в восточной части Забайкалья, на территории Тувы, Калмыкии, Омской, Томской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Белгородской областей."Заинтересованным органам РСЧС указанных субъектов рекомендуется принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756015677.html
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происшествия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, природные пожары в россии, внии гочс
15:17 25.10.2021 (обновлено: 15:19 25.10.2021)
 
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней

ВНИИ ГОЧС предупредил о повышенном риске природных пожаров из-за нерабочих дней

© Фото : ГУ МЧС Росси по Оренбургской областиСотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара в Оренбургской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации природного пожара в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : ГУ МЧС Росси по Оренбургской области
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми мест отдыха и туризма, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. За счет этого может повыситься рекреационная нагрузка на природные территории страны, что приведет к рискам возникновения природных пожаров", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
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Отмечается, что на этой неделе прогнозируются очаги природных пожаров на юге Приморского, Хабаровского краев, в восточной части Забайкалья, на территории Тувы, Калмыкии, Омской, Томской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Белгородской областей.
"Заинтересованным органам РСЧС указанных субъектов рекомендуется принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
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