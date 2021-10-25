https://ria.ru/20211025/pozhar-1756145116.html
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней - РИА Новости, 25.10.2021
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней
Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:17
2021-10-25T15:17
2021-10-25T15:19
распространение коронавируса
происшествия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
природные пожары в россии
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747550748_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_2b20b6100b4f3e9a2fa843f02df7c9e2.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми мест отдыха и туризма, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. За счет этого может повыситься рекреационная нагрузка на природные территории страны, что приведет к рискам возникновения природных пожаров", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Отмечается, что на этой неделе прогнозируются очаги природных пожаров на юге Приморского, Хабаровского краев, в восточной части Забайкалья, на территории Тувы, Калмыкии, Омской, Томской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Белгородской областей."Заинтересованным органам РСЧС указанных субъектов рекомендуется принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756015677.html
https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747550748_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_e4543b5c49ee87d016600b39f237ba41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, природные пожары в россии, внии гочс
15:17 25.10.2021 (обновлено: 15:19 25.10.2021)
В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней
ВНИИ ГОЧС предупредил о повышенном риске природных пожаров из-за нерабочих дней