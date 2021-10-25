https://ria.ru/20211025/pozhar-1756145116.html

В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней

В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней - РИА Новости, 25.10.2021

В МЧС предупредили о риске природных пожаров из-за нерабочих дней

Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:17

2021-10-25T15:17

2021-10-25T15:19

распространение коронавируса

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внии гочс

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предстоящие нерабочие дни из-за напряженной ситуации с COVID-19 могут увеличить риск возникновения природных пожаров в стране из-за высокой посещаемости людьми мест отдыха и туризма, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах — с 23 октября. За счет этого может повыситься рекреационная нагрузка на природные территории страны, что приведет к рискам возникновения природных пожаров", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Отмечается, что на этой неделе прогнозируются очаги природных пожаров на юге Приморского, Хабаровского краев, в восточной части Забайкалья, на территории Тувы, Калмыкии, Омской, Томской, Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Белгородской областей."Заинтересованным органам РСЧС указанных субъектов рекомендуется принимать оперативные меры для выявления и ликвидации очагов возгораний в день их обнаружения", - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20211024/vykhodnye-1756015677.html

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, природные пожары в россии, внии гочс