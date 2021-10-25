https://ria.ru/20211025/pozhar-1756135532.html

В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме

В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 25.10.2021

В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме

Пожар произошёл в частном доме в Махачкале, пострадали трое человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:32

2021-10-25T14:32

2021-10-25T19:50

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 окт – РИА Новости. Пожар произошёл в частном доме в Махачкале, пострадали трое человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 13.34 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по ул. Солдатская, д. 31, произошел пожар на 1 этаже 2-этажного частного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате пожара пострадали три человека, среди них один ребёнок, их госпитализировали в ожоговое отделение РКБ города Махачкалы.Прокуратура Дагестана информирует, что организовала проверку и установит обстоятельства пожара, где пострадали трое, в том числе младенец.

https://ria.ru/20211025/pozhar-1756091947.html

махачкала

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происшествия, махачкала, россия