https://ria.ru/20211025/pozhar-1756135532.html
В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме
В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме - РИА Новости, 25.10.2021
В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме
Пожар произошёл в частном доме в Махачкале, пострадали трое человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:32
2021-10-25T14:32
2021-10-25T19:50
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 25 окт – РИА Новости. Пожар произошёл в частном доме в Махачкале, пострадали трое человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану."В 13.34 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по ул. Солдатская, д. 31, произошел пожар на 1 этаже 2-этажного частного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в результате пожара пострадали три человека, среди них один ребёнок, их госпитализировали в ожоговое отделение РКБ города Махачкалы.Прокуратура Дагестана информирует, что организовала проверку и установит обстоятельства пожара, где пострадали трое, в том числе младенец.
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происшествия, махачкала, россия
14:32 25.10.2021 (обновлено: 19:50 25.10.2021)
В Махачкале три человека пострадали при пожаре в частном доме
В Махачкале три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в частном доме
МАХАЧКАЛА, 25 окт – РИА Новости.
Пожар произошёл в частном доме в Махачкале
, пострадали трое человек, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба ГУМЧС России
по Дагестану.
"В 13.34 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале, по ул. Солдатская, д. 31, произошел пожар на 1 этаже 2-этажного частного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 40 кв.м", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате пожара пострадали три человека, среди них один ребёнок, их госпитализировали в ожоговое отделение РКБ города Махачкалы.
Прокуратура Дагестана информирует, что организовала проверку и установит обстоятельства пожара, где пострадали трое, в том числе младенец.