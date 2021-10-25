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В центре Москвы потушили пожар в административном здании
В центре Москвы потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 25.10.2021
В центре Москвы потушили пожар в административном здании
Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021
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происшествия
вьетнам
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало о локализации пожара на площади 100 квадратных метров."В 10.44 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших не поступала.В здании (адрес: 1-я Тверская-Ямская, дом 30) расположено торговое представительство Вьетнама.
вьетнам
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пожар в здании на Тверской-Ямской улице в Москве
Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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происшествия, вьетнам, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
В центре Москвы потушили пожар в административном здании
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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11:14 25.10.2021
 
В центре Москвы потушили пожар в административном здании

Пожар в центре Москвы в здании торгпредства Вьетнама потушили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее МЧС сообщало о локализации пожара на площади 100 квадратных метров.
"В 10.44 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
В здании (адрес: 1-я Тверская-Ямская, дом 30) расположено торговое представительство Вьетнама.
 
ПроисшествияВьетнамМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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