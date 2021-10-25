https://ria.ru/20211025/pozhar-1756091947.html

В центре Москвы потушили пожар в административном здании

В центре Москвы потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 25.10.2021

В центре Москвы потушили пожар в административном здании

Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:14

2021-10-25T11:14

2021-10-25T11:14

происшествия

вьетнам

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756085242_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d3081cff433e0e7d63ce3beaea25a0.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возгорание в трехэтажном административном здании в центре Москвы потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало о локализации пожара на площади 100 квадратных метров."В 10.44 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших не поступала.В здании (адрес: 1-я Тверская-Ямская, дом 30) расположено торговое представительство Вьетнама.

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в здании на Тверской-Ямской улице в Москве Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2021-10-25T11:14 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вьетнам, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео