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В центре Москвы загорелось административное здание
В центре Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 25.10.2021
В центре Москвы загорелось административное здание
Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021
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происшествия
москва
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, произошло возгорание на втором этаже кирпичного здания, в котором расположено торговое представительство Вьетнама, по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 30. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Ранг пожара №2."Из административного здания эвакуированы 10 человек", - добавил собеседник агентства.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение по Тверской улице в центре Москвы в сторону области ограничено до одного ряда из-за пожара.
москва
вьетнам
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РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пожар в здании на Тверской-Ямской улице в Москве
Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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60
происшествия, москва, вьетнам, видео
В центре Москвы загорелось административное здание
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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10:23 25.10.2021 (обновлено: 10:53 25.10.2021)
 
В центре Москвы загорелось административное здание

Здание торгпредства Вьетнама загорелось на Тверской-Ямской улице в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, произошло возгорание на втором этаже кирпичного здания, в котором расположено торговое представительство Вьетнама, по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 30. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Ранг пожара №2.
"Из административного здания эвакуированы 10 человек", - добавил собеседник агентства.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение по Тверской улице в центре Москвы в сторону области ограничено до одного ряда из-за пожара.
"На 1-й Тверской-Ямской улице, дом 30 произошло возгорание в жилом доме. На место прибыли оперативные службы города. Движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одного ряда. Выбирайте пути объезда, движение осложнено", - говорится в сообщении.
 
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