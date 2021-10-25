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В центре Москвы загорелось административное здание
В центре Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 25.10.2021
В центре Москвы загорелось административное здание
Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:23
2021-10-25T10:23
2021-10-25T10:53
происшествия
москва
вьетнам
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, произошло возгорание на втором этаже кирпичного здания, в котором расположено торговое представительство Вьетнама, по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 30. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Ранг пожара №2."Из административного здания эвакуированы 10 человек", - добавил собеседник агентства.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение по Тверской улице в центре Москвы в сторону области ограничено до одного ряда из-за пожара.
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РИА Новости
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Пожар в здании на Тверской-Ямской улице в Москве
Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-10-25T10:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, москва, вьетнам, видео
10:23 25.10.2021 (обновлено: 10:53 25.10.2021)
В центре Москвы загорелось административное здание
Здание торгпредства Вьетнама загорелось на Тверской-Ямской улице в Москве