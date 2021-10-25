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В центре Москвы загорелось административное здание

В центре Москвы загорелось административное здание - РИА Новости, 25.10.2021

В центре Москвы загорелось административное здание

Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2021

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происшествия

москва

вьетнам

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, произошло возгорание на втором этаже кирпичного здания, в котором расположено торговое представительство Вьетнама, по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 30. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Ранг пожара №2."Из административного здания эвакуированы 10 человек", - добавил собеседник агентства.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение по Тверской улице в центре Москвы в сторону области ограничено до одного ряда из-за пожара.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в здании на Тверской-Ямской улице в Москве Десять человек эвакуировали из торгового представительства Вьетнама в центре Москвы из-за пожара на втором этаже трехэтажного здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 2021-10-25T10:23 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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