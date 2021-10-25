https://ria.ru/20211025/poteplenie-1756056457.html

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 25.10.2021

Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T00:29

2021-10-25T00:29

2021-10-25T10:33

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил он."Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы <…> Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов", — сказал Вильфанд.Собеседник агентства подчеркнул, что такая ситуация будет характерна для центра Европейской России.

https://ria.ru/20211024/pogoda-1756013558.html

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода