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Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 25.10.2021
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:29
2021-10-25T00:29
2021-10-25T10:33
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил он."Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы <…> Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов", — сказал Вильфанд.Собеседник агентства подчеркнул, что такая ситуация будет характерна для центра Европейской России.
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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода
00:29 25.10.2021 (обновлено: 10:33 25.10.2021)
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: воздух в Центральной России прогреется до плюс 12