Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/poteplenie-1756056457.html
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России - РИА Новости, 25.10.2021
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России
Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T00:29
2021-10-25T10:33
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_0:45:3118:1799_1920x0_80_0_0_5fbb78c8db580b9cbcbfa94b3a22b0a9.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил он."Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы &lt;…&gt; Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов", — сказал Вильфанд.Собеседник агентства подчеркнул, что такая ситуация будет характерна для центра Европейской России.
https://ria.ru/20211024/pogoda-1756013558.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581146_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_ed1dc523ccc54043654de73dd8def047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода
00:29 25.10.2021 (обновлено: 10:33 25.10.2021)
 
Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: воздух в Центральной России прогреется до плюс 12

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Теплые ветры с Атлантики приведут к росту температур в центре Европейской России до 12 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.
Это на три-четыре градуса выше нормы, пояснил он.
"Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно теплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы <…> Начиная с четверга будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов", — сказал Вильфанд.
Собеседник агентства подчеркнул, что такая ситуация будет характерна для центра Европейской России.
Девушка гуляет в парке в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 13:54
Москвичам пообещали теплый и солнечный конец октября
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречки
12:35Правительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесу
12:32Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27В Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21В Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
Лента новостейМолния
В "Руспродсоюзе" объяснили причины подорожания гречкиПравительство подготовило проект постановления о выплатах малому бизнесуСын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияВ Судане 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантамВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряВ Коми задержали бывшего руководителя администрации главы республики"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службы