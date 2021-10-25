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Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов

Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 25.10.2021

Португалия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы, вероятнее всего, объявят в Португалии из-за раскола коалиции левых сил по вопросу бюджета на 2022 год. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:09

2021-10-25T20:09

2021-10-25T20:09

в мире

португалия

антониу кошта

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БАРСЕЛОНА, 25 окт - РИА Новости. Досрочные парламентские выборы, вероятнее всего, объявят в Португалии из-за раскола коалиции левых сил по вопросу бюджета на 2022 год.Проект бюджета, предусматривающий среди прочего распределение средств, полученных Португалией из фонда восстановления ЕС, был представлен правящей Социалистической партией, лидер которой Антониу Кошта возглавляет правительство страны с 2015 года.Социалисты располагают в парламенте 108 местами из 230. Чтобы бюджет был принят, социалисты нуждаются в поддержке своих союзников из Коммунистической партии и "Левого блока". Однако представители обеих партий уже заявили, что не поддержат законопроект.Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сказал журналистам, что если бюджет не будет одобрен, он "немедленно" инициирует роспуск Ассамблеи и назначит досрочные выборы.Как ожидается, голосование по бюджету состоится в среду.Последние парламентские выборы состоялись в Португалии 6 октября 2019 года. Убедительную победу на них одержали социалисты.

португалия

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в мире, португалия, антониу кошта