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Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро
Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро - РИА Новости, 25.10.2021
Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро
Еврокомиссия от имени Евросоюза завершила выделение Украине средств из текущей программы макрофинансовой помощи, перечислив второй и последний транш на 600... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:00
2021-10-25T21:35
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза завершила выделение Украине средств из текущей программы макрофинансовой помощи, перечислив второй и последний транш на 600 миллионов евро, говорится в сообщении ЕК."Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выплатила Украине 600 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы", - говорится в нем.Первый транш также на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года.С учётом нынешней выплаты, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро, сообщает ЕК.
https://ria.ru/20211006/ukraina-1753206614.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия
17:00 25.10.2021 (обновлено: 21:35 25.10.2021)
 
Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро в рамках микрофинансовой помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза завершила выделение Украине средств из текущей программы макрофинансовой помощи, перечислив второй и последний транш на 600 миллионов евро, говорится в сообщении ЕК.
"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выплатила Украине 600 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы", - говорится в нем.
Первый транш также на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года.
С учётом нынешней выплаты, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро, сообщает ЕК.
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