https://ria.ru/20211025/pomosch-1756216770.html

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро - РИА Новости, 25.10.2021

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро

Еврокомиссия от имени Евросоюза завершила выделение Украине средств из текущей программы макрофинансовой помощи, перечислив второй и последний транш на 600... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:00

2021-10-25T17:00

2021-10-25T21:35

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза завершила выделение Украине средств из текущей программы макрофинансовой помощи, перечислив второй и последний транш на 600 миллионов евро, говорится в сообщении ЕК."Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выплатила Украине 600 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы", - говорится в нем.Первый транш также на 600 миллионов евро был перечислен в декабре 2020 года.С учётом нынешней выплаты, непогашенная сумма кредитов Евросоюза Украине, выданных по нескольким программам макрофинансовой помощи, составляет 4,4 миллиарда евро, сообщает ЕК.

https://ria.ru/20211006/ukraina-1753206614.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия