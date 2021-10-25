https://ria.ru/20211025/polsha-1756136193.html

Премьера Польши раскритиковали за заявление о "третьей мировой" с ЕС

Премьера Польши раскритиковали за заявление о "третьей мировой" с ЕС - РИА Новости, 25.10.2021

Премьера Польши раскритиковали за заявление о "третьей мировой" с ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подвергся резкой критике за заявление о "третьей мировой войне", которую может начать Брюссель, лишив страну обещанных... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:34

2021-10-25T14:34

2021-10-25T14:34

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подвергся резкой критике за заявление о "третьей мировой войне", которую может начать Брюссель, лишив страну обещанных финансовых средств.Моравецкий добавил, что любое действие, направленное на сокращение финансирования, будет встречено жесткими ответными мерами. В ответ на это бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск заявил, что "мир застыл после интервью польского премьера, в котором он анонсировал третью мировую войну, вызванную конфликтом между Польшей и Европейским союзом". "В политике глупость является причиной большинства серьезных несчастий", - написал Туск в Twitter.В свою очередь бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил, что "премьер-министр Моравецкий, который предостерегает Европейскую комиссию от начала Третьей мировой войны против Польши, переходит все границы"."Во-первых, он не понимает, что слова "мировая война" значат для миллионов поляков. Каждый последующий день этого премьера - это катастрофа", - написал Семоняк в Twitter.Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства-члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.Ранее, 19 октября, премьер заявил, что Польша к концу года ликвидирует дисциплинарную палату Верховного суда, которую Европейский суд признал незаконной. Как пишет газета, этот шаг направлен на то, чтобы ослабить напряженность в затянувшемся споре, который вызвал опасения по поводу выхода Польши из ЕС.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммита ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи связан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза. На введении "условного механизма" настаивали страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" был введен на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756112817.html

https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756125506.html

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