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Двоих жителей Кировской области будут судить за похищение человека
Двоих жителей Кировской области будут судить за похищение человека - РИА Новости, 25.10.2021
Двоих жителей Кировской области будут судить за похищение человека
Двух жителей Кировской области будут судить за похищение человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:21
2021-10-25T15:21
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Двух жителей Кировской области будут судить за похищение человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 13 июня 21-летний мужчина на автодороге перед въездом в деревню Безденежные Верхошижемского района деревянной палкой избил 40-летнего местного жителя. Поводом к конфликту явились действия потерпевшего, связанные с повреждением автомобиля ВАЗ-2106. Затем обвиняемый вместе со знакомым поместили потерпевшего в багажник автомобиля. Двигаясь по областной дороге, водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, но в ходе преследования ему пришлось это сделать. Потерпевший был освобожден, а обвиняемые задержаны."Жители Кировской области в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 126 УК РФ (похищение человека) и статьей 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, с утвержденным прокурором Верхошижемского района обвинительным заключением, направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:21 25.10.2021
 
Двоих жителей Кировской области будут судить за похищение человека

Двое жителей Кировской области, похитившие и избившие человека, предстанут перед судом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Двух жителей Кировской области будут судить за похищение человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 13 июня 21-летний мужчина на автодороге перед въездом в деревню Безденежные Верхошижемского района деревянной палкой избил 40-летнего местного жителя. Поводом к конфликту явились действия потерпевшего, связанные с повреждением автомобиля ВАЗ-2106. Затем обвиняемый вместе со знакомым поместили потерпевшего в багажник автомобиля. Двигаясь по областной дороге, водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, но в ходе преследования ему пришлось это сделать. Потерпевший был освобожден, а обвиняемые задержаны.
"Жители Кировской области в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 126 УК РФ (похищение человека) и статьей 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело, с утвержденным прокурором Верхошижемского района обвинительным заключением, направлено в суд", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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