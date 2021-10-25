https://ria.ru/20211025/pogoda-1756131094.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.10.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил со вторника до утра четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:10

2021-10-25T14:10

2021-10-25T14:23

общество

москва

гидрометцентр

погода

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гидрометцентр объявил со вторника до утра четверга желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 10.00 вторника до 10.00 четверга.

https://ria.ru/20211025/pogoda-1756067956.html

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общество, москва, гидрометцентр, погода, россия