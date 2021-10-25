https://ria.ru/20211025/pogoda-1756067956.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:36

2021-10-25T08:36

2021-10-25T08:36

общество

москва

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков - в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс 1 до 6 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит к вечеру 755 миллиметров ртутного столба - это выше нормы на 7 миллиметров", - рассказал Синенков.

https://ria.ru/20211024/pogoda-1756013558.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", александр синенков