https://ria.ru/20211025/pogoda-1756067956.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:36
2021-10-25T08:36
2021-10-25T08:36
общество
москва
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков - в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс 1 до 6 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит к вечеру 755 миллиметров ртутного столба - это выше нормы на 7 миллиметров", - рассказал Синенков.
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общество, москва, центр "фобос", александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам облачную погоду и до пяти градусов тепла