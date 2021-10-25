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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:36
2021-10-25T08:36
общество
москва
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков - в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс 1 до 6 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит к вечеру 755 миллиметров ртутного столба - это выше нормы на 7 миллиметров", - рассказал Синенков.
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общество, москва, центр "фобос", александр синенков
08:36 25.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам облачную погоду и до пяти градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожий на Манежной площади в Москве
Прохожий на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москвичей ждет облачная погода в понедельник, воздух прогреется до плюс 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков - в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс 1 до 6 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит к вечеру 755 миллиметров ртутного столба - это выше нормы на 7 миллиметров", - рассказал Синенков.
Девушка гуляет в парке в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 13:54
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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