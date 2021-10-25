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Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России - РИА Новости, 25.10.2021
Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
Самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:36
2021-10-25T03:36
2021-10-25T04:03
общество
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гидрометцентр
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погода
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МОСКВА. 25 окт - РИА Новости. Самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет ниже нормы на один градус. По словам метеоролога, октябрь в целом будет чуть выше нормы по температуре.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
03:36 25.10.2021 (обновлено: 04:03 25.10.2021)
Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России
Вильфанд: понедельник станет самым холодным октябрьским днем в Европейской России