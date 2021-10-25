https://ria.ru/20211025/pogoda-1756061038.html

Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России

Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России - РИА Новости, 25.10.2021

Вильфанд предупредил о самом холодном октябрьском дне в Европейской России

Самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:36

2021-10-25T03:36

2021-10-25T04:03

общество

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гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА. 25 окт - РИА Новости. Самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура будет ниже нормы на один градус. По словам метеоролога, октябрь в целом будет чуть выше нормы по температуре.

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