https://ria.ru/20211025/podrobnosti-1756130887.html

Раненный Болдуином режиссер описал первые секунды после выстрела

Режиссер, раненный Болдуином, рассказал о трагедии - РИА Новости, 25.10.2021

Раненный Болдуином режиссер описал первые секунды после выстрела

Роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал раненный на съемках фильма "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:10

2021-10-25T14:10

2021-10-25T15:07

происшествия

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал раненный на съемках фильма "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.По его словам, пока команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие. Режиссер стоял за оператором Галиной Хатчинс, как вдруг услышал громкий хлопок.После этого девушка схватилась за живот и начала спотыкаться, тогда как у Соузы пошла кровь из плеча.При этом, как рассказал другой оператор, Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также Соуза.Обвинения против актера пока не выдвигали.Как писали СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, уже не раз жаловались. В частности, команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.

https://ria.ru/20211024/bolduin-1756027445.html

https://ria.ru/20211023/baldwin-1755905613.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма