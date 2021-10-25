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Раненный Болдуином режиссер описал первые секунды после выстрела
Режиссер, раненный Болдуином, рассказал о трагедии - РИА Новости, 25.10.2021
Раненный Болдуином режиссер описал первые секунды после выстрела
Роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал раненный на съемках фильма "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:10
2021-10-25T15:07
происшествия
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал раненный на съемках фильма "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.По его словам, пока команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие. Режиссер стоял за оператором Галиной Хатчинс, как вдруг услышал громкий хлопок.После этого девушка схватилась за живот и начала спотыкаться, тогда как у Соузы пошла кровь из плеча.При этом, как рассказал другой оператор, Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также Соуза.Обвинения против актера пока не выдвигали.Как писали СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, уже не раз жаловались. В частности, команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
https://ria.ru/20211024/bolduin-1756027445.html
https://ria.ru/20211023/baldwin-1755905613.html
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происшествия, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
14:10 25.10.2021 (обновлено: 15:07 25.10.2021)
 
Режиссер, раненный Болдуином, рассказал о трагедии

NBS News: Болдуин выстрелил во время репетиции перед съемкой сцены

© AP Photo / Andres LeightonСотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма "Ржавчина"
Сотрудники охраны у входа на ранчо Bonanza Creek, где проходили съемки фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Andres Leighton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Роковой выстрел произошел во время репетиции, рассказал раненный на съемках фильма "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза. Об этом сообщает NBS News со ссылкой на показания пострадавшего.
По его словам, пока команда готовилась к съемке, Алек Болдуин тренировался держать оружие. Режиссер стоял за оператором Галиной Хатчинс, как вдруг услышал громкий хлопок.
После этого девушка схватилась за живот и начала спотыкаться, тогда как у Соузы пошла кровь из плеча.
При этом, как рассказал другой оператор, Рид Рассел, Болдуин всегда очень осторожно обращался с оружием.
Жители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 17:04
СМИ: за оружие Болдуина в день трагедии отвечал временный сотрудник
Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Алек Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также Соуза.
Обвинения против актера пока не выдвигали.
Как писали СМИ, на специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках, уже не раз жаловались. В частности, команда дважды сталкивалась с незапланированными выстрелами.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 03:35
NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
 
ПроисшествияСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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