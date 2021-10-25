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S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет - РИА Новости, 25.10.2021
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет
Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:01
2021-10-25T16:01
2021-10-25T16:01
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик."Уже открыта продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов", — говорится в сообщении.Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября, из Новосибирска — по субботам с 13 ноября, из Владивостока — по понедельникам с 15 ноября. Расписание рейсов и правила въезда можно найти на сайте авиакомпании.
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таиланд, иркутск, владивосток, новосибирск, s7 airlines, пхукет (остров), новости - туризм, авиабилеты, туристы
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет
Первый прямой рейс запланирован на 11 ноября