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S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет

S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет - РИА Новости, 25.10.2021

S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет

Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:01

2021-10-25T16:01

2021-10-25T16:01

туризм

таиланд

иркутск

владивосток

новосибирск

s7 airlines

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик."Уже открыта продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов", — говорится в сообщении.Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября, из Новосибирска — по субботам с 13 ноября, из Владивостока — по понедельникам с 15 ноября. Расписание рейсов и правила въезда можно найти на сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html

таиланд

иркутск

владивосток

новосибирск

пхукет (остров)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, иркутск, владивосток, новосибирск, s7 airlines, пхукет (остров), новости - туризм, авиабилеты, туристы