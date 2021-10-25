Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211025/pkhuket-1756135045.html
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет - РИА Новости, 25.10.2021
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет
Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:01
2021-10-25T16:01
туризм
таиланд
иркутск
владивосток
новосибирск
s7 airlines
пхукет (остров)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155365/16/1553651607_167:0:967:450_1920x0_80_0_0_4ad54e6859e7c8ca4a38655e5ba33f1f.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик."Уже открыта продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов", — говорится в сообщении.Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября, из Новосибирска — по субботам с 13 ноября, из Владивостока — по понедельникам с 15 ноября. Расписание рейсов и правила въезда можно найти на сайте авиакомпании.
https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html
таиланд
иркутск
владивосток
новосибирск
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155365/16/1553651607_267:0:867:450_1920x0_80_0_0_a614fd12616a11fed18419074712086f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, иркутск, владивосток, новосибирск, s7 airlines, пхукет (остров), новости - туризм, авиабилеты, туристы
16:01 25.10.2021
 
S7 запустит прямые рейсы из регионов РФ на Пхукет

Первый прямой рейс запланирован на 11 ноября

CC BY 2.0 / Ben Reeves / Boeing 777-200 "Thai Airways" заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет
Boeing 777-200 Thai Airways заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
CC BY 2.0 / Ben Reeves /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 в ноябре начнет летать из Иркутска, Новосибирска, Владивостока на Пхукет (Таиланд), сообщает перевозчик.
"Уже открыта продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов", — говорится в сообщении.
Из Иркутска на Пхукет полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам начиная с 11 ноября, из Новосибирска — по субботам с 13 ноября, из Владивостока — по понедельникам с 15 ноября. Расписание рейсов и правила въезда можно найти на сайте авиакомпании.
Верблюд на берегу Красного моря в Египте - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 13:11Туризм
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет
 
ТуризмТаиландИркутскВладивостокНовосибирскS7 AirlinesПхукет (остров)Новости - Туризмавиабилетытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти