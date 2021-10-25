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Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения
Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения - РИА Новости, 25.10.2021
Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером-министром Британии Джонсоном, обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:33
2021-10-25T18:58
владимир путин
борис джонсон
в мире
иран
лондон
афганистан
москва
великобритания
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером-министром Британии Джонсоном, обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ... Подробно обсуждена климатическая проблематика", - говорится в сообщении."С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума. "Президент Путин выразил сожаление по поводу того, что он не сможет лично присутствовать на саммите COP26 в свете ситуации с коронавирусом в России", - указали на Даунинг-стрит.При этом Джонсон приветствовал шаги, предпринятые Россией для достижения чистого нуля по выбросам газа к 2060 году. Премьер-министр выразил надежду, что Россия повысит эту цель до достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, а также добьется дальнейшего прогресса в предотвращении исчезновения лесов и внесет амбициозный вклад, определяемый на национальном уровне.Также Путин и Джонсон обсудили обстановку в Афганистане и двусторонние отношения. Путин информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций "расширенной тройки" по Афганистану."При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках Московского формата", - говорится в сообщении."Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в России) зависело от их поведения, включая уважение прав человека", - добавили в канцелярии Джонсона."Лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения", - заявили в Кремле."Премьер-министр ясно дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией - это не то, чего мы (Лондон - ред.) хотим. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, включая отравления в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность украинского суверенитета", - отметил представитель Даунинг-стрит. В ответ Путин подробно изложил Джонсону подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта."Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - сообщила пресс-служба Кремля.Путин и Джонсон договорились, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты.* Террористическая организация, запрещенная в России
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владимир путин, борис джонсон, в мире, иран, лондон, афганистан, москва, великобритания, россия
18:33 25.10.2021 (обновлено: 18:58 25.10.2021)
 
Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения

Путин обсудил по телефону с Джонсоном Афганистан и двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьером-министром Британии Джонсоном, обсудили климатическую проблематику, Афганистан и двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ... Подробно обсуждена климатическая проблематика", - говорится в сообщении.
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"С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать "углеродный след" национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума. "Президент Путин выразил сожаление по поводу того, что он не сможет лично присутствовать на саммите COP26 в свете ситуации с коронавирусом в России", - указали на Даунинг-стрит.
При этом Джонсон приветствовал шаги, предпринятые Россией для достижения чистого нуля по выбросам газа к 2060 году. Премьер-министр выразил надежду, что Россия повысит эту цель до достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, а также добьется дальнейшего прогресса в предотвращении исчезновения лесов и внесет амбициозный вклад, определяемый на национальном уровне.
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Также Путин и Джонсон обсудили обстановку в Афганистане и двусторонние отношения. Путин информировал Джонсона об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций "расширенной тройки" по Афганистану.
"При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках Московского формата", - говорится в сообщении.
"Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в России) зависело от их поведения, включая уважение прав человека", - добавили в канцелярии Джонсона.
"Лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения", - заявили в Кремле.
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"Премьер-министр ясно дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией - это не то, чего мы (Лондон - ред.) хотим. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние трудности, включая отравления в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность украинского суверенитета", - отметил представитель Даунинг-стрит. В ответ Путин подробно изложил Джонсону подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта.
"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Джонсон договорились, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты.
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