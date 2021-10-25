https://ria.ru/20211025/pentagon-1756222489.html

В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая

В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая - РИА Новости, 25.10.2021

В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая

Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:48

2021-10-25T22:48

2021-10-25T22:48

китай

министерство обороны сша

тихий океан

джон кирби

россия

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.С 17 по 23 октября боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

https://ria.ru/20211025/yaponiya-1756130403.html

китай

тихий океан

россия

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2021

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китай, министерство обороны сша, тихий океан, джон кирби, россия