https://ria.ru/20211025/pentagon-1756222489.html
В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая
В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая - РИА Новости, 25.10.2021
В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая
Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T22:48
2021-10-25T22:48
2021-10-25T22:48
китай
министерство обороны сша
тихий океан
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.С 17 по 23 октября боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.
https://ria.ru/20211025/yaponiya-1756130403.html
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китай, министерство обороны сша, тихий океан, джон кирби, россия
В Пентагоне не имеют претензий к совместным учениям России и Китая
Пентагон не имеет претензий к совместным учениям России и Китая