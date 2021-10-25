https://ria.ru/20211025/pasport-1756115029.html
Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт
Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт - РИА Новости, 25.10.2021
Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт
Приезжий из Калининграда мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт, его вытащили бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:56
2021-10-25T12:56
2021-10-25T13:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Приезжий из Калининграда мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт, его вытащили бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации пресс-службы, мужчина упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста в самом центре Москвы, а вытащили его сотрудники вневедомственной охраны."Человека, который не мог самостоятельно выбраться из холодной воды, автопатруль Росгвардии заметил ранним утром. Сообщив о происшествии в экстренные службы, стражи правопорядка поспешили на выручку мужчине и вытащили его на набережную с помощью буксировочного троса", - говорится в сообщении.Выяснилось, что в реку упал 27-летний калининградец при попытке достать свой паспорт, который он уронил в воду. Его доставили в больницу.
https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм
12:56 25.10.2021 (обновлено: 13:21 25.10.2021)
Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт
Приезжий из Калининграда 27-летний мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать паспорт