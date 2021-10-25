https://ria.ru/20211025/pasport-1756115029.html

Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт

Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт - РИА Новости, 25.10.2021

Калининградец упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт

Приезжий из Калининграда мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт, его вытащили бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:56

2021-10-25T12:56

2021-10-25T13:21

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Приезжий из Калининграда мужчина упал в Москву-реку, пытаясь достать свой паспорт, его вытащили бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации пресс-службы, мужчина упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста в самом центре Москвы, а вытащили его сотрудники вневедомственной охраны."Человека, который не мог самостоятельно выбраться из холодной воды, автопатруль Росгвардии заметил ранним утром. Сообщив о происшествии в экстренные службы, стражи правопорядка поспешили на выручку мужчине и вытащили его на набережную с помощью буксировочного троса", - говорится в сообщении.Выяснилось, что в реку упал 27-летний калининградец при попытке достать свой паспорт, который он уронил в воду. Его доставили в больницу.

https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html

https://ria.ru/20211016/kaliningrad-1754573058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм